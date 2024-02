Mi spiace, ma hai fallito: salta un’altra panchina dopo quella di Mazzarri | L’Italia è sconvolta

Dopo l’esonero del tecnico del Napoli, è arrivata un’altra decisione pesante. Un altro allenatore italiano sollevato dall’incarico.

Nonostante sia giunto a Napoli lo scorso mese di novembre per sostituire Rudi Garcia, Walter Mazzarri dice addio al suo secondo mandato partenopeo. Il tecnico toscano, infatti, è stato sollevato dall’incarico, con grande rammarico, dal presidente Aurelio De Laurentiis.

Quest’ultimo lo ha definito un allenatore, ma soprattutto un amico. Prendere una simile decisione non ha sicuramente alleggerito lo stato d’animo del presidente, che ha deciso di affidare le chiavi del Napoli a Francesco Calzona.

Quest’ultimo, a molti forse non sarà molto conosciuto. I grandi appassionati di calcio italiano ed europeo sanno benissimo che lui a Napoli ci è già stato, anche se lavorando dietro le quinte. È stato nello staff di Maurizio Sarri fino al primo anno di Luciano Spalletti alle pendici del Vesuvio.

Da diverso tempo, copre anche il ruolo di commissario tecnico della Nazionale slovacca. La sua grande preparazione e la sua grande qualità hanno fatto sì che proprio la Slovacchia ottenesse la qualificazione per partecipare ai prossimi Europei di calcio che si terranno in Germania dal prossimo mese di giugno.

Delusione e amarezza

I tifosi del Napoli ora sperano che quantomeno si possano rispettare gli obiettivi stagionali di conquistare un posto in Europa, anche se la Champions resta una strada ancora aperta. Il Napoli, che si ritrova agli ottavi di finale contro il Barcellona di Xavi, non ha di certo di fronte un avversario di poco conto.

In campionato, mancano ancora diverse partite al fine di poter agguantare il massimo e ottenere ciò che i tifosi chiedono a gran voce. Sicuramente, Mazzarri in questo momento si sentirà parecchio dispiaciuto per come sia terminato il suo secondo mandato al Napoli.

Gattuso lascia la Francia

Il suo esordio con gli azzurri era stato veramente eccezionale, in quanto era riuscito ad espugnare l’Atalanta a Bergamo. Purtroppo, non solo lui negli ultimi giorni è stato sollevato dall’incarico, ma anche un altro grande allenatore italiano ha dovuto dire addio alla sua panchina. Parliamo proprio di un ex allenatore del Napoli di alcuni anni fa, ovvero Gennaro Gattuso.

Quest’ultimo, infatti, in seguito a risultati e prestazioni poco convincenti, è stato esonerato dall’Olympique Marsiglia in Ligue 1. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, il presidente dell’OM ha così commentato l’esonero di Ringhio: “Vorrei ringraziare Gennaro Gattuso per il lavoro svolto. È una brava persona che è arrivata in un momento difficile. Mi assumo le mie responsabilità.”