‘Io da qui non mi muovo’: Mazzarri è deluso | Retroscena amarissimo: tensione dopo il Barcellona

L’esonero del tecnico continua a far parlare. Questa volta però ciò che sta succedendo a Napoli ha dell’incredibile: mai successo prima.

Gli ultimi giorni per il Napoli e i tifosi partenopei non sono stati sicuramente tra i più facili. Infatti, l’allenatore Walter Mazzarri, giunto nuovamente nel capoluogo campano dopo ben 10 anni per sostituire Rudi Garcia, è stato sollevato dall’incarico.

La decisione, presa dal presidente Aurelio De Laurentiis, non è stata fatta a cuor leggero. Infatti, lo stesso ha definito Mazzarri un amico, ma la decisione presa è frutto di un momento assai delicato per la squadra.

Nessuno si sarebbe mai aspettato che dopo la scorsa straordinaria annata, in cui gli azzurri hanno trionfato in campionato grazie alle intuizioni vincenti di Luciano Spalletti, si potesse lacerare tutto in un lontano ricordo.

Questa sicuramente è da considerare un’annata zero per il Napoli che ha fame di tornare a splendere, così come avvenuto negli ultimi campionati. Attualmente la squadra non sembra essere molto vicina alla zona Champions League. Per questo i tifosi sperano che il nuovo tecnico, Francesco Calzona, possa riportare in auge la squadra.

Lo sprono per Calzona

Quest’ultimo, già presente negli anni addietro nella gestione Sarri e nel primo anno di Luciano Spalletti, è stato chiamato da De Laurentiis nonostante al momento sia anche il commissario tecnico della Slovacchia.

L’allenatore, accolto benissimo dai calciatori e anche da molti ex che lo hanno voluto incoraggiare sui social network, è sicuramente un nome che ai molti potrà dire poco, ma per il suo grande lavoro svolto dietro le quinte, sicuramente possiede un enorme potenziale che, partita dopo partita, verrà fuori a Napoli.

Grava resta a Napoli

I sostenitori della società si aspettano che il nuovo tecnico possa risollevare le sorti della squadra e provare ad agguantare un posto utile per partecipare anche nel prossimo anno alla Champions League. Per il futuro, ancora non si sa se la società vorrà pensare a un nuovo tecnico o se poi affidare le chiavi della squadra al nuovo allenatore anche per i prossimi anni. Una cosa è certa, l’addio di Mazzarri ha comunque lasciato dei pezzi importanti di quello staff anche all’interno della squadra attuale.

Stiamo parlando dell’ex capitano azzurro e difensore Gianluca Grava che, secondo quanto riportato da tuttonapoli.net, continuerà ad essere all’interno dello staff del nuovo allenatore anche in futuro. Quest’ultimo non ha mai nascosto il suo grande amore e il suo grande attaccamento al Napoli e alla squadra.