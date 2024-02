Lazio, la sua permanenza passa dalla Champions | ‘Destino appeso a un filo’: allenatore già avvisato

La Champions League sarà fondamentale per il futuro dell’allenatore che da qualche tempo non sembra più avere in mano il controllo della squadra

Al contrario di quanto si potesse ipotizzare ad inizio stagione la Lazio sta dimostrando di essere all’altezza anche delle grandi squadre della Champions League. Il sussulto del tutto inaspettato contro il Bayern Monaco all’Olimpico regala un piccolo vantaggio da poter sfruttare in vista della decisiva e rovente sfida di ritorno.

Al contempo però la formazione biancoceleste spera di poter partecipare alla competizione anche il prossimo anno, ma al momento in ritardo in classifica dalla zona Champions è piuttosto consistente. Certo il margine per recuperare ci sta, ma laddove all’Allianz Arena dovesse riuscire nell’impresa si ritroverebbe ad aprile a giocare ancora su tre fronti.

Infatti la Lazio è ancora in lizza anche in Coppa Italia, trofeo che spera di riportare a casa dopo cinque anni dall’ultima affermazione. Ciò chiaramente può togliere energie in vista del campionato e di una rincorsa che ad oggi appare piuttosto complicata. Partecipare alla prossima Coppa dei campioni garantirebbe ulteriori introiti che il club potrebbe reinvestire nella propria crescita.

Inoltre è ancora da decidere il futuro di mister Sarri che senza la qualificazione per la coppa più importante potrebbe non essere confermato. Destino simile per il suo collega-avversario di questa fase, ovvero Thomas Tuchel. L’allenatore del Bayern Monaco di fatto si gioca tutto nell’attuale Champions.

Lazio decisiva…ma per Tuchel: ritorno di Champions da brividi

Laddove non dovesse ribaltare il risultato uscendo dalla competizione il prossimo 5 marzo, potrebbe essere sollevato dal suo incarico. La crisi nera in cui sono piombati i tedeschi è piuttosto preoccupante. La Bundesliga rischia di sfumare visto il vantaggio di otto punti accumulato dal Bayer Leverkusen.

Con la Coppa di Germania già archiviata con la clamorosa eliminazione subita dal Saarbrücken squadra di terza serie tedesca provare ad arrivare fino in fondo in Champions League resta l’unico obiettivo reale per evitare di chiudere la stagione senza titoli. La scorsa estate infatti è andata male anche la Supercoppa tedesca con il pesante k.o per 3-0 inflitto dal Lipsia.

I possibili successori di Tuchel al Bayern Monaco

Nel frattempo come avviene solitamente in questi casi è già scattato il toto successore. Il nome più accreditato qualora Tuchel non dovesse finire la stagione è quello di Mourinho, reduce dall’esperienza sulla panchina della Roma. Per il portoghese sarebbe un vero e proprio inedito visto che non ha mai allenato in Germania.

Negli ultimi giorni sono venuti fuori anche altri profili di un certo spessore, ovvero Conte e Zidane. Tra i candidati va inserito anche Sebastian Hoeneß dello Stoccarda, che però resta più dietro rispetto agli altri tecnici, che possono vantare una maggiore esperienza in grandi club. Un fattore di cui il Bayern ha più che mai bisogno.