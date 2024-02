Devi restare con noi: i giocatori stringono un patto | Futuro del mister già deciso

La squadra vuole proseguire con l’attuale allenatore nonostante gli ultimi risultati non siano stati per niente beneaguranti. Andiamo ad approfondire la situazione

La stagione è entrata ormai nel vivo e in vista del rush finale le squadre hanno bisogno di tutte le componenti necessarie per poter centrare i rispettivi obiettivi. L’unione tra giocatori e allenatori è fondamentale ancor di più degli schemi tattici, perché dove non arriva la tecnica ci deve arrivare il cuore e la grinta.

Diverse panchine sono saltate tra cui quella della Roma con Mourinho che è stato congedato nonostante le campagne europee importanti delle scorse annate. L’obiettivo Champions League è troppo importante per le casse della società che non ha potuto fare a meno di prendere questa decisione drastica.

Anche in casa Lazio c’è stato qualche dubbio su Sarri, che secondo quando trapelato avrebbe avuto più di qualche attrito con qualche componente della rosa. La vittoria contro il Bayern Monaco e la prospettiva di potersi giocare il ritorno per accedere ai quarti di finale ha però ridato entusiasmo a tutto l’ambiente.

Anche un’altra importante piazza della nostra Serie A ha attraversato un momento critico dal punto di vista dei risultati in cui sembrava potesse esserci un ribaltone in panchina. Almeno per ora non è andata così, ma in questo caso c’è un particolare di non poco conto che ha fatto la differenza.

Il patto tra Ranieri e i giocatori del Cagliari

L’allenatore del Cagliari Claudio Ranieri aveva infatti intenzione di dimettersi e di lasciare la panchina rossoblù. Si riteneva il principale responsabile dei mancati risultati della squadra che sta lottando con le unghie e con i denti per cercare di salvarsi. Al momento però i sardi sono in piena zona retrocessione seppur attaccatissimi al treno salvezza.

I giocatori però si sono opposti e hanno espresso la loro volontà di proseguire con lui. Un gesto piuttosto significativo, soprattutto in questo calcio privo di riconoscenza e sentimentalismi. La voglia di portare a termine la missione tutti insieme ha prevalso su tutto e chissà se alla fine darà i suoi frutti.

La bellezza delle corsa salvezza

D’altronde quest’anno la lotta per non retrocedere è più avvincente che mai. Eccetto la Salernitana che in questo momento è decisamente più dietro, le altre sono tutte in cinque punti. Si parte dal Lecce a quota 24 punti per terminare proprio con il Cagliari a 19 punti. Nel mezzo ci sono Udinese e Frosinone a 23, Empoli a 22 e Sassuolo e Verona a 20.

Di questo lotto di squadre due andranno in Serie B mentre le altre potranno continuare a sognare nel paradiso della Serie A. Dovranno però dare fondo a tutte le loro forze per conquistare un traguardo che rispetto agli altri anni potrebbe avere una soglia un po’ più alta. Ad ogni pronostico può essere smentito.