Italiano, questa volta vinci tu | Il bomber diserta la partita e resta ai box: recupero indefinito

La Fiorentina può finalmente gioire dopo un periodo negativo. La notizia che tutti attendevano è finalmente arrivata in squadra.

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, può ritenersi soddisfatto dell’andamento della sua squadra in questo campionato. Nonostante una posizione in classifica molto gratificante, il 2024 fino ad oggi ha regalato solo una vittoria contro il Frosinone.

Infatti, nel recupero della ventunesima giornata contro il Bologna, i viola si sono dovuti arrendere dinanzi alla forza dirompente dei ragazzi di Thiago Motta. L’allenatore dei toscani, però, si è posto come obiettivo quello di raggiungere un posto utile in Europa anche nella prossima stagione calcistica.

Qualora dovesse andare via da Firenze, vuole comunque lasciare un ricordo importante e indelebile nel cuore dei tifosi. La sua grande qualità e la grande capacità tecnica lo elevano tra i migliori al momento in Italia. Come se non bastasse, il suo nome sarebbe sul taccuino di diverse società.

Tra queste sarebbe il caso di parlare di Roma, Napoli e Milan, che dalla prossima stagione sarebbero sul punto di iniziare nuovi cicli. Squadre che, al momento, non stanno brillando come avrebbero voluto ad inizio campionato. Soprattutto i giallorossi e i partenopei hanno cambiato anche, anzitempo, la guida tecnica.

La Lazio non resta a guardare

Occhio anche alla Lazio che, con il presidente Claudio Lotito, potrebbe attuare un restyling nella rosa partendo proprio dall’allenatore Maurizio Sarri. Quest’ultimo, infatti, potrebbe terminare il suo ciclo a Roma al termine di questa stagione calcistica.

Tornando ad Italiano, però, è un allenatore che concentra tutte le sue forze ed energie, partita dopo partita. Non a caso, infatti, nel prossimo match di campionato, il derby contro l’Empoli al Castellani, prevede una cura attenta e meticolosa per evitare ulteriori incidenti di percorso.

Caputo ancora out in campionato

Ciò che sicuramente gli darà un po’ di respiro è la mancanza del bomber Francesco Caputo, ancora fermo ai box a causa di problemi fisici. L’assenza dell’attaccante è riportata anche da tuttomercatoweb.com, insieme a quella del forte terzino, ex Venezia, Ebuhei. Questi gap, però, non devono mandare l’ambiente in tilt soprattutto per quanto di buono fatto fino ad oggi.

Infatti, nonostante l’assenza del forte centravanti, gli azzurri hanno dimostrato nell’ultimo periodo, con il nuovo allenatore Davide Nicola, di essere estremamente forti e in grado di mettere in difficoltà anche i big del nostro campionato, basti pensare al pareggio contro la Juventus.