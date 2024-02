Spaccatura con Sarri, il top player esce allo scoperto | A fine stagione ci separiamo

Uno dei pilastri della Lazio ha manifestato alcuni malumori relativi a delle situazioni di campo. Il rapporto con Sarri è sempre più un bilico

La splendida vittoria contro il Bayern Monaco ottenuto nell’andata degli ottavi di Champions League ha portato nuovamente entusiasmo in casa Lazio. Il gol di Immobile su rigore regala un piccolo vantaggio ai biancocelesti in vista del ritorno all’Allianz Arena in programma il prossimo 5 marzo.

Serviranno lo stesso cuore e la stessa abnegazione per riuscire a strappare la qualificazione in casa della corazzata tedesca. Molti giocatori si sono dovuti letteralmente snaturare per garantire copertura e qualità allo stesso tempo. Un lavoro dispendioso che alla fine ha portato dei frutti importanti.

In generale mister Sarri vorrebbe sempre un certo tipo di atteggiamento tattico da parte dei suoi, ma chiaramente non sempre è difficile attuarlo visto che richiede tantissime energie. Per questo nei suoi anni alla Lazio sono stati diversi i frangenti in cui qualche giocatore è rimasto scontento.

Soprattutto nell’ultimo periodo questa tema è venuto fuori e uno dei leader della squadra lo ha esternato chiaramente prendendo spunto dalla sua situazione personale. Andiamo ad approfondire la questione cercando di capire che piega potrebbe prendere e se ciò può influire o meno su una partenza del giocatore.

Luis Alberto: “Ecco cosa mi chiede Sarri in campo”

Si tratta di Luis Alberto, che per adattarsi all’idea di gioco dell’ex allenatore di Napoli e Juventus ci ha messo molto tempo. Alla fine però è riuscito a convincere l’allenatore che di fatto non se ne sta più privando. A prescindere da ciò il fantasista spagnolo non ha nascosto la sua voglia di tornare a giocare in maniera diversa.

Per questo a ridosso della sfida col Bayern ha confessato il suo punto di vista: “Mi chiede un altro tipo di lavoro, più a centrocampo e con meno libertà. C’è più sacrificio rispetto a un trequartista puro, mi chiede altre cose. Io mi sento più un trequartista classico, ma chiaramente tutto dipende da ciò che chiede il mister”.

Luis Alberto, addio a fine anno?

Insomma, un malcontento che non è risale di certo ad oggi, che però potrebbero avere delle ripercussioni sul futuro. Luis Alberto infatti a fronte di una buona proposta magari dalla Spagna potrebbe prendere anche in considerazione l’idea di lasciare la Lazio dopo ben otto stagioni.

Al momento però non si tratta di un’ipotesi fondata. C’è ancora tutta una seconda parte di stagione da giocare in cui “Il Mago” vuole essere protagonista e trascinare l’aquila sia in campionato, sia nelle coppe. A giugno poi si vedrà sul da farsi. Molto dipenderà anche dai risultati che riuscirà ad ottenere la squadra e da una possibile prossima qualificazione alla Champions League.