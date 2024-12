Antonio Calabro, allenatore della Carrarese, ha convocato 24 giocatori per la partita contro il Palermo.

In lista c’è Nicolás Schiavi, centrocampista che era stato sostituito al 45′ contro la Salernitana per un problema fisico. Si tratta di un recupero importante per la Carrarese, l’argentino ha giocato tutte le partite da titolare. Out Mauro Coppolaro.

