La Serie C sarà trasmessa da Sky fino al 2028 / UFFICIALE

La Serie C sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW per le prossime tre stagioni (2025-26, 2026-27, 2027-28). Ogni anno verranno trasmesse partite di campionato, playoff, Supercoppa e Coppa Italia.

“Per tutta la Serie C è motivo di immensa soddisfazione continuare nei prossimi tre anni al fianco di Sky Sport, che in queste ultime due stagioni ha contribuito in maniera determinante alla crescita del nostro campionato” dice il presidente della Serie C Matteo Marani.

”Questo accordo triennale conferma l’impegno di Sky nel valorizzare la Serie C, una parte vitale della tradizione calcistica italiana. Per Sky si tratta di un investimento in passione, tradizione e futuro, che ha avuto importanti riscontri in termini di ascolti” aggiunge l’Executive Vice President Sport di Sky, Marzio Perrelli.





