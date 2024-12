Palermo, Dionisi convoca 23 giocatori per la gara contro la Carrarese

Alessio Dionisi ha convocato 23 giocatori per la partita contro la Carrarese, in programma sabato 7 dicembre alle ore 15. Nessuna ‘sorpresa’ dell’ultim’ora, gli indisponibili sono sempre gli stessi.

Il Palermo non potrà contare su quattro giocatori. Non sono stati inseriti in lista i lungodegenti Gomis e Blin, mentre sono out anche Saric (i tempi del suo recupero sono ancora incerti) e Pierozzi, che a fine novembre ha riportato una lesione dell’adduttore lungo destro: ne avrà almeno fino a metà dicembre.

LA LISTA DEI CONVOCATI

1 Desplanches





3 Lund

4 Baniya

6 Gomes

7 Di Mariano

8 Segre

9 Brunori

10 Ranocchia

11 Insigne

12 Nespola

14 Vasic

17 Di Francesco

18 Nedelcearu

19 Appuah

20 Henry

21 Le Douaron

23 Diakité

25 Buttaro

26 Verre

29 Peda

32 Ceccaroni

43 Nikolaou

46 Sirigu

