Antonini critica il Palermo: “Una sorta di ministero senz’anima”

Valerio Antonini non è mai banale. Il patron del Trapani è stato intervistato durante la trasmissione Spazio Sport Live, sul canale Sicilia 242, e ha parlato anche del Palermo, definendo il club rosanero “una sorta di ministero senz’anima”.

“Il Palermo è stato acquistato dal City Football Group, ma è diventato una sorta di ministero senz’anima. Fanno campionati anonimi perché manca una struttura passionale che viva la squadra come dovrebbe. Si riduce tutto a una questione di algoritmi e numeri personali”, afferma.

“Il tifoso siciliano è per natura focoso e passionale. Ma senza risultati e senza coinvolgimento emotivo, è impossibile catturare la loro attenzione“, continua. Antonini parla della sua ricetta per arrivare alla vittoria: “Io passo metà giornata al campo e metà al palazzetto. Vivo i giocatori, ci parlo, li stimolo. Per me questo è fare sport“.





“Abbiamo creato un entusiasmo unico, che coinvolge non solo la città, ma tutta la Sicilia. Questo è il nostro segreto”, conclude Antonini.

