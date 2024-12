Gomez si allena con una squadra di Serie C: “Voglio tornare a giocare”

Alejandro “Papu” Gomez, ex calciatore di Atalanta e Catania tra le altre e campione del mondo con l’Argentina nel 2022, ha iniziato ad allenarsi con il Renate, club che milita attualmente in Serie C nel Girone A. Il “Papu” è stato squalificato per doping e non potrà scendere in campo fino all’ottobre del 2025.

Tramite i canali social del club nerazzurro, Gomez ha raccontato i perché di questa scelta: “Sono molto felice. A 36 anni il mio obiettivo è tornare a giocare, che è la cosa che mi rende più felice. Sono contento di allenarmi con la squadra”.

Per Gomez l’ultima esperienza risale al Monza, nella la stagione 2023. L’ex Catania ha però giocato solo due partite con i biancorossi. Per lui memorabili gli anni all’Atalanta con Gasperini, dove giocò 209 partite con i bergamaschi, mettendo a referto 50 gol in 7 anni.





