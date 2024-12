Trapani, Antonini annuncia: “Contro il Benevento sarò in panchina”

Il presidente del Trapani, Valerio Antonini, durante un’intervista per la trasmissione Spazio Sport Live, sul canale Sicilia 242, ha annunciato una presenza inedita per il prossimo incontro della sua squadra.

“Domenica vi farò divertire, perché sarò in panchina con Aronica. Mi godrò la partita dalla panchina e, quando mi vedrete lì, saprete benissimo che sarò il primo tifoso”, afferma Antonini. Il presidente sarà presente in distinta ufficiale nel ruolo di dirigente accompagnatore. La partita di domenica contro il Benevento rappresenta un’occasione speciale per il Trapani, visto che al Provinciale arriva la prima in classifica.

La scelta di Antonini di partecipare attivamente da bordo campo riflette un approccio che raramente si vede nei presidenti delle squadre di calcio, spesso più distanti nelle occasioni ufficiali. Con questo gesto, il patron del Trapani mostra il suo stile unico, che combina passione, vicinanza e un impegno tangibile per il successo del club.





