Playoff Serie D, il regolamento: cosa succede in caso di pareggio, come funziona

Tutte le regole dei playoff di Serie D 2024/2025: formula, criteri di qualificazione e cosa prevede il regolamento in caso di parità.

⚽ Come funzionano i playoff di Serie D: struttura e fasi

I playoff di Serie D rappresentano una fase decisiva per determinare la graduatoria delle squadre non promosse direttamente in Serie C, utile per eventuali ripescaggi o graduatorie federali. Il regolamento è suddiviso in due fasi:

▶ Prima fase – Semifinali di girone

Partecipano le squadre classificate dal 2° al 5° posto in ciascuno dei nove gironi della Serie D.

Le gare sono secche , in partita unica , e si giocano in casa della squadra meglio classificata .

Gli accoppiamenti sono: 2ª classificata vs 5ª classificata 3ª classificata vs 4ª classificata



▶ Seconda fase – Finale di girone

Si affrontano le vincenti delle semifinali del proprio girone.

Anche in questo caso si gioca in gara unica sul campo della squadra meglio classificata in stagione regolare.

⏱️ Cosa succede in caso di pareggio nei playoff di Serie D

Uno dei quesiti più cercati dagli appassionati riguarda il criterio di qualificazione in caso di parità al termine dei tempi regolamentari. Ecco cosa prevede il regolamento ufficiale:

In caso di pareggio al 90’ , si disputano i tempi supplementari .



Se il punteggio resta in parità anche dopo i supplementari , passa il turno la squadra meglio classificata in campionato.

Non sono previsti i calci di rigore.

💡 Questo criterio si applica sia nelle semifinali che nelle finali di girone.

🧮 Criteri di classifica in caso di arrivi a pari punti (2°, 3°, 4°, 5° posto)

Nel caso due o più squadre terminino il campionato con lo stesso punteggio, la classifica per l’accesso ai playoff sarà determinata con i seguenti criteri, in ordine:

Punti negli scontri diretti Differenza reti negli scontri diretti Differenza reti generale Maggior numero di gol segnati Posizione nella classifica della Coppa Disciplina Serie D Sorteggio

Se la parità riguarda due squadre per l’ultimo posto utile (5° posto), si applicano gli stessi criteri.

📅 Date ufficiali dei playoff Serie D 2025

Semifinali : domenica 11 maggio 2025 (ore 16.00, tranne Martina–Fidelis Andria alle 17.30)

Finali : domenica 18 maggio 2025

Finali Gironi C e D: domenica 25 maggio 2025

📍 Playoff Serie D 2025: gli accoppiamenti delle semifinali per girone

Ecco il quadro completo delle semifinali di girone:

Girone A : Novaromentin–Lavagnese, Vado–Gozzano

Girone B : Palazzolo–Folgore Caratese, Desenzano–Casatese Merate

Girone C e D : si giocheranno il 18 e 25 maggio

Girone E : Foligno–Orvietana, Seravezza–Ghiviborgo

Girone F : Aquila–Forsempronese, Teramo–Chieti

Girone G : Gelbison–Savoia, Sarnese–Cassino

Girone H : Nocerina–Fasano, Martina–Fidelis Andria

Girone I: Reggina–Vibonese, Scafatese–Sambiase

💰 Incassi: come vengono distribuiti

L’incasso di tutte le gare dei playoff sarà suddiviso in parti uguali tra le due società partecipanti alla gara.