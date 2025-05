CorSport – “Il Palermo senza gioia. Contestazione infinita”

Sarà vitale affrontare le dure contestazioni di venerdì scorso. La curva ha espresso chiaramente il proprio malcontento, segnale che non può essere ignorato, soprattutto considerando che alcune decisioni per la prossima stagione sembrano già delineate e potrebbero comportare numerosi cambiamenti, a partire dalla guida tecnica.

Si auspica tuttavia che martedì, in occasione della partita contro la Carrarese, si possa giocare in un clima più sereno. Scrive il Corriere dello Sport. Dal punto di vista psicologico, la squadra potrà scendere in campo con maggiore serenità dato che il primo turno degli spareggi è ormai assicurato. Inoltre, ci sono concrete possibilità di affrontarlo in una posizione favorevole.

Il Palermo detiene infatti un vantaggio negli scontri diretti sia con la Juve Stabia (quinta in classifica), sia con il Catanzaro impegnato a Mantova. Qualora i rosanero dovessero vincere contro una Carrarese ormai tranquilla, i giallorossi, attualmente con un punto in più, sarebbero obbligati a ottenere una vittoria per confermare il sesto posto. La storia insegna che negli ultimi 90 minuti possono verificarsi eventi imprevedibili; tuttavia un’ulteriore vittoria dei rosanero rappresenterebbe un chiaro segnale di crescita.