Catania – Pescara, c’è la diretta in chiaro: dove vederla in tv e streaming, canale, orario / Playoff Serie C

Il “Massimino” è pronto per il big match dei playoff Serie C: ecco come seguire Catania – Pescara in diretta TV, in chiaro e in streaming, con tutte le info su canali e orari.

🏟️ Catania – Pescara: c’è la diretta in chiaro

Lo stadio “Angelo Massimino” sarà teatro di una delle sfide più attese del primo turno nazionale dei playoff Serie C 2025: Catania – Pescara, in programma domenica 11 maggio alle ore 20.00, sarà trasmessa in diretta TV anche per chi non dispone della pay TV.

Una notizia attesissima dai tifosi: la gara sarà visibile in chiaro su Rai Sport, canale 58 del digitale terrestre, oltre che su Sky, con ampia copertura anche via streaming.





📺 Catania – Pescara in TV: dove vederla in chiaro e sul satellite

Ecco nel dettaglio i canali TV per seguire il match:

Rai Sport : diretta in chiaro , disponibile sul canale 58 del digitale terrestre.

Sky Sport: canale 252, per gli abbonati alla piattaforma satellitare.

La doppia copertura garantirà una visione ampia, anche per chi non ha un abbonamento pay.

💻 Catania – Pescara in streaming: tutte le opzioni disponibili

La partita sarà visibile anche in streaming live, attraverso le seguenti piattaforme:

Rai Play (gratuito): basta registrarsi per accedere alla diretta in chiaro da PC, smartphone, tablet o smart TV.

Sky Go : riservato agli abbonati Sky.

NOW: il servizio streaming on demand di Sky, per chi ha attivo un pass sport.

🕗 Orario e dettagli del match

Partita : Catania – Pescara

Data : domenica 11 maggio 2025

Orario : 20.00

Stadio : Angelo Massimino, Catania

Diretta TV : Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre), Sky Sport 252

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW

🔥 Sfida ad alta tensione: terza gara casalinga consecutiva per il Catania

Il Catania di Mimmo Toscano arriva al confronto forte di due vittorie nei turni preliminari contro Giugliano e Potenza. Quella contro il Pescara di Silvio Baldini sarà la terza partita consecutiva al “Massimino”, ma con un regolamento diverso: in caso di pareggio nel doppio confronto, sarà il Pescara – testa di serie – a qualificarsi.

I biancazzurri abruzzesi, che hanno superato la Pianese al secondo turno, possono avanzare anche con due pareggi, mentre ai rossazzurri servirà almeno una vittoria.