Caso Brescia e Trapani, arriva la conferma: il TFN infligge la penalizzazione ai due club

Sono arrivate le sanzioni del TFN per quanto riguarda Brescia e Trapani: il club lombardo ha ricevuto 8 punti di penalizzazione, “4 da scontare nella corrente stagione sportiva e altri 4 nella prima stagione sportiva”, mentre il Trapani dovrà scontare gli stessi punti ma tutti nella prima stagione sportiva utile.

Per quanto riguarda il playout di Serie B saranno giorni di attesa: con questa nuova disposizione il Frosinone sarebbe salvo, il Brescia retrocesso e lo spareggio vedrebbe affrontarsi Salernitana e Sampdoria, ma c’è da aspettare ancora il secondo grado di giudizio come comunicato dal presidente della Figc Gabriele Gravina. Le date del playout d’andata è stata infatti fissata per il 15 giugno.

IL COMUNICATO

Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il Brescia Calcio S.p.A. con 8 punti di penalizzazione, 4 da scontare nella corrente stagione sportiva e altri 4 nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025/2026. Sei mesi di inibizione per il presidente del club Massimo Cellino e per il consigliere delegato della società Edoardo Cellino.





Il TFN ha sanzionato anche l’F.C. Trapani 1905 s.r.l. con 8 punti di penalizzazione da scontare nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025/2026. Le due società – con i rispettivi legali rappresentanti e dirigenti – erano state deferite a seguito di segnalazioni della Co.Vi.So.C. per una serie di violazioni di natura amministrativa.

