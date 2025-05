Milan, ritorna Massimiliano Allegri: c’è la firma sul contratto

Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Milan: è questa la notizia del giorno che stravolge il valzer delle panchine. Il tecnico livornese, inizialmente in trattativa con il Napoli nel caso in cui Antonio Conte avesse lasciato la panchina azzurra, ha cambiato rotta dopo che lo stesso Conte avrebbe deciso di restare. A quel punto, Allegri ha riallacciato i contatti con il Milan, trovando rapidamente l’accordo per un clamoroso ritorno.

Allegri torna così alla guida del club rossonero, con cui aveva già conquistato uno Scudetto nella stagione 2010-2011 e una Supercoppa Italiana nel 2011 battendo l’Inter. Il suo ritorno avviene dopo una stagione complicata per il Milan, chiusa con l’ottavo posto in campionato, la sconfitta in finale di Coppa Italia e l’eliminazione al primo turno di Champions League contro il Feyenoord. L’unica consolazione è arrivata dalla vittoria della Supercoppa Italiana.

L’obiettivo di Allegri sarà quello di ricostruire una squadra competitiva e riportare il Milan ai vertici del calcio italiano ed europeo, puntando su esperienza, solidità e identità. Il palmares di Allegri parla chiaro: sei Scudetti, tre Supercoppe Italiane e cinque Coppa Italia. Numeri che possono far ben sperare il Milan.





LEGGI ANCHE

PALERMO, INZAGHI O VANOLI PER LA PANCHINA