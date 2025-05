Antonio Conte ha deciso: resta al Napoli, niente Juventus

Antonio Conte spiazza tutti e sceglie la continuità: resterà alla guida del Napoli anche nella prossima stagione. Dopo aver riportato lo scudetto a Napoli — il quarto nella storia del club — il tecnico salentino sembrava pronto a tornare alla Juventus. Tuttavia, il presidente De Laurentiis è riuscito a convincerlo a restare, offrendo garanzie tecniche per un mercato all’altezza delle ambizioni azzurre.

Il bilancio della prima stagione di Conte a Napoli è nettamente positivo: dopo un deludente decimo posto nell’annata precedente, ha guidato la squadra al tricolore in una serratissima lotta punto a punto con l’Inter campione d’Italia uscente.

In molti si aspettavano un ritorno di Conte alla Juventus, club in cui ha vinto da giocatore e da allenatore. Ma il tecnico ha scelto di restare a Napoli, consapevole di aver costruito le basi per un progetto solido, proprio come accadde nei suoi primi anni in bianconero, culminati con tre scudetti consecutivi.





Conte quindi resterà alla guida degli azzurri anche nella prossima stagione. L’obiettivo sarà quello di confermarsi al vertice della Serie A e di gettare le basi per un ciclo vincente.

