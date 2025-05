Europeo U17, l’Italia di Favo eliminata: Portogallo in finale contro la Francia

L’Italia Under 17 di Massimiliano Favo viene eliminata in semifinale dell’Europeo U17 dal Portogallo. I giovani portoghesi superano l’Italia Under 17 con il punteggio di 2 – 2 nei tempi regolamentari ma vincendo ai rigori per 3 – 4 e si guadagnano la sfida decisiva contro la Francia.

Il primo tempo è combattuto e ricco di emozioni. Al 20’, gli Azzurrini sbloccano il match: Inacio si fa parare un calcio di rigore, ma è il più rapido sulla ribattuta e insacca alle spalle di Cunha. Il Portogallo reagisce subito e, otto minuti più tardi, trova il pareggio con Manuel. La prima frazione si chiude così sull’1-1, con occasioni da entrambe le parti.

Nella ripresa, il ritmo della gara resta alto: sia l’Italia che il Portogallo spingono con decisione per conquistare il pass per la finale contro la Francia. Al 60’, gli Azzurrini tornano in vantaggio: Campaniello serve un grande assist per Baralla, che firma il 2 – 1. Al 67′ il Portogallo riporterà il match in parità con Soares. Ai rigori la spunterà il Portogallo che si prepara alla tanto attesa finale contro la Francia, in programma il 1° giugno.





