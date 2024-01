Caso – Cremonese, il ds: “Operazione non conclusa”. Palermo ancora in corsa?

Non è un segreto che Giuseppe Caso sia seguito intensamente da Cremonese e Palermo, con il club grigiorosso che sembra essere in pole e vicino alla conclusione della vicenda.

Sportitalia ha però intercettato Simone Giacchetta, ds proprio della Cremonese, che ha etichettato l’operazione come “non conclusa“. I rosa, quindi, che al momento dialogano per Verde, non sono esclusi dalla corsa al calciatore.

Giacchetta ha confermato le intenzioni del suo club ma ha affermato che servirà qualche step per la chiusura. “Sì, ci interessa ma stiamo ancora lavorando“.

Sicuramente l’attaccante è in vendita, come confermato da Di Francesco (“La società ha scelto di metterlo sul mercato e di non convocarlo”). E intanto i rosa attendono di capire il futuro di Valente prima di muoversi con decisione.