Frosinone, Di Francesco: “Caso è sul mercato per volontà della società”

C’è anche Giuseppe Caso nella lista del Palermo per rinforzare l’attacco. In queste ore sta tenendo banco la questione legata a Daniele Verde, ma se dovesse saltare la trattativa con lo Spezia potrebbe essere proprio l’attaccante del Frosinone l’innesto perfetto.

Caso non è stato convocato per la partita pareggiata dal Frosinone sul campo del Verona e il tecnico Eusebio Di Francesco ha spiegato così la scelta: “Caso non è convocato perché la società ha scelto di metterlo sul mercato. La società ha scelto di non convocarlo. Ripeto cosa che ho già detto: sul mercato il tecnico non mette bocca, il direttore sa le caratteristiche dei giocatori che servono”.

Il fantasista classe ’98 è quindi sul mercato, come ammesso dallo stesso Guido Angelozzi nei giorni scorsi, e i segnali che arrivano sembrano confermare un’imminente partenza dal Frosinone. Su Caso c’è anche la Cremonese ma il giocatore preferirebbe rimanere in Serie A.

