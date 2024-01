Palermo, Valente ai saluti: c’è l’accordo col Padova

Nicola Valente è prossimo a partire, direzione Padova. È stato trovato l’accordo fra società e giocatore e nelle prossime ore ci sarà il passaggio dell’esterno dal Palermo al club di Serie C, anche se potrebbe volerci un leggero ritardo per la fase di stallo della trattativa fra i rosanero e Verde dello Spezia.

Ma è stato quindi il Padova a spuntarla per Valente, che nelle ultime settimane è stato contattato da tante squadre di Serie C per puntare sulla sua energia sulla fascia. Il suo apporto è stato determinante a Palermo nelle stagioni di Serie C, in cui Valente ha sempre giocato titolare a destra. In rosanero, in totale, ha collezionato 17 gol e 24 assist in 119 partite, compresa anche la Serie B.

Valente ha ancora 32 anni e sente di poter fare la differenza. Col Palermo sta trovando poco spazio in questa stagione (solo 270 minuti) e il suo contratto con i rosa sarebbe scaduto in giugno.

