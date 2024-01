Cade il Palermo Futsal Club, primo ko in stagione contro il Nou Camp Capaci

Dopo undici vittorie di fila, arriva la prima sconfitta in stagione per il Palermo Futsal Club che cade in casa contro Nou Camp Capaci con il risultato di 1-3.

Sfida valevole per la decima giornata del campionato di Serie D girone B di Palermo. Non basta il gol di Catania per agguantare il pareggio, nel finale Ziletti infligge la prima sconfitta ai rosanero.

La classifica vede i rosanero al primo posto a quota 24 punti con il Nou Camp Capaci, che invece, sale a quota 14 in terza posizione.

Prossimo appuntamento venerdì 2 febbraio alle 19:45 contro il Futsal Emiri, formazione che però non gioca per i punti in palio in quanto fuori classifica.