Palermo – Bari, info biglietti: prezzi e date della vendita

Settore Intero Donne, Over 65 (nati entro il 31 dicembre 1959), Under 16 (nati dall’1 gennaio 2008) Curve 18 € 14 € Gradinata (anello superiore) 23 € 18 € Gradinata (anello inferiore) 28 € 23 € Tribuna Laterale 39 € 31 € Tribuna Centrale 60 € 45 € Tribuna Centralissima 85 € 65 €

SETTORE OSPITI: i residenti nella provincia di Bari potranno acquistare il titolo esclusivamente per il settore ospiti al prezzo di € 18 fino alle ore 19:00 di giovedì 1 febbraio solo se sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione della società sportiva S.S.C. Bari e nel limite di 400 tagliandi.

Modalità di richiesta accrediti riservati a club sportivi

In occasione delle gare casalinghe del Palermo, le società sportive di Serie A e Serie B possono richiedere n. 1 accredito per un proprio osservatore. Eventuali richieste provenienti da Società di Lega Pro e LND saranno valutate a seconda delle disponibilità residua.

Le richieste dovranno pervenire all’indirizzo del segretario sportivo p.visci@palermofc.com inderogabilmente entro e non oltre 3 giorni prima dell’inizio della gara specificando nome, cognome, luogo e data di nascita del nominativo da accreditare oltre all’indirizzo di posta elettronica per l’invio del tagliando.

Si raccomanda di arrivare allo stadio con largo anticipo per agevolare le procedure d’ingresso