Abel Hernandez al Rosario, nel video-annuncio c’è anche il Palermo

Abel Hernandez è un nuovo giocatore del Rosario Central, storico club argentino che milita nel massimo campionato. L’attaccante uruguaiano arriva dal Penarol, con cui ha segnato 15 gol in 30 partite.

Il Rosario, nell’annuncio di Abel, ripercorre le tappe della sua carriera e, sia nel comunicato che in un video postato sui social, cita ovviamente il Palermo, dove l’attaccante ha collezionato più presenze in carriera (122).

Abel, a 33 anni, è al suo quarto anno consecutivo in Sudamerica, dove finora ha giocato in Brasile, in Uruguay e in Messico.

IL VIDEO

🇺🇾💎🇺🇦 ¡Abel Hernández refuerza al Canalla! El delantero uruguayo de 33 años se incorpora a Central. 📝 https://t.co/PxVhC95zkW ¡Bienvenido al campeón argentino, Joya! 👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/KGcnY9i5hq — Rosario Central (@RosarioCentral) January 29, 2024

IL COMUNICATO ORIGINALE

El Club Atlético Rosario Central informa que el delantero Abel Hernández es nuevo refuerzo de nuestra institución. El uruguayo de 33 años tiene una extensa trayectoria y su último club fue Peñarol donde anotó 12 goles en 25 partidos disputados durante el 2023.

Nacido en Pando, Canelones, el 8 de agosto de 1990, la “Joya” cuenta con un largo periplo por el fútbol de distintas latitudes. Comenzó su carrera en Central Español de su país, luego tuvo la primera de dos etapas en el Carbonero, para más tarde vestir la camiseta de Palermo de Italia. También jugó en Hull City de Inglaterra, CSKA Moscú de Rusia, Al-Ahli Doha de Catar, Internacional y Fluminense de Brasil, y Atlético San Luis de México.