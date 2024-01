Serie B, Grosso vince la Panchina d’Argento 2022/23. Ecco il podio

È Fabio Grosso il miglior allenatore della Serie B 2022/23. Il tecnico è stato premiato a Coverciano con la ‘Panchina d’Argento’ per il suo lavoro a Frosinone, dove ha conquistato la promozione vincendo il campionato.

“È un premio che mi fa molto piacere ricevere – ha detto Grosso, che ha ottenuto 22 voti su 62 – ogni volta che lo vedrò mi riporterà agli anni di Frosinone, un percorso lunghissimo e bellissimo che s’è concluso in maniera splendida. Stirpe e Angelozzi ci hanno permesso di cogliere questa occasione”.

I restanti 40 hanno portato anche Claudio Ranieri ed Alberto Gilardino sul podio. Per il tecnico del Cagliari, protagonista nella rimonta ai playoff per la promozione, sono arrivato 16 voti; per l’allenatore del Genoa 6.

Per quanto riguarda, invece, la Serie A e la Serie C, sono stati premiati Spalletti per lo scudetto a Napoli e Vivarini per la promozione a Catanzaro.