Pastore pensa al ritiro: “Tornare in campo sarebbe un miracolo”

Javier Pastore pensa al ritiro. Il flaco, che adesso è svincolato, è reduce da anni difficili dal punto di vista fisico e, ora che è alle prese con un problema all’anca, non sa se riuscirà a tornare a giocare.

“Devo ancora operarmi all’anca – dice Pastore a Prime Video Sport France – sinceramente, lo faccio per avere una vita quotidiana migliore e non questi continui dolori”.

“Sento dolore tutti i giorni – ammette – e non solo quando gioco al calcio, ma anche nella vita normale. Quest’estate dovrò vedere come mi sento, se posso continuare a giocare o no. E prenderò una decisione. Per ora sono in stand-by. Ma tornare in campo sarebbe un miracolo, di testa già non ci sono quasi più. Ma non si può mai escludere”.