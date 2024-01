Caso in uscita dal Frosinone, Angelozzi: “È sul mercato, ha delle richieste”

Giuseppe Caso è in uscita dal Frosinone. L’esterno è stato messo sul mercato dal direttore sportivo Guido Angelozzi, che lo ha ribadito in conferenza spiegando che la squadra di Di Francesco ha già troppi esterni.

“Nessuno ha chiesto di andare via – ha premesso Angelozzi – ma non possiamo tenere otto esterni. Caso ha delle richieste, è valido: sia lui che Bidaoui e Baez sono sul mercato”.

“Vediamo chi può uscire – ha aggiunto il diesse – anche per loro stessi, perché siamo in tanti e c’è difficoltà pure per allenarsi. Qui si sta bene, è una società seria, ma anche per l’allenatore è difficile allenare se ci sono troppi calciatori”.

Quali saranno gli sviluppi di mercato? Caso è un giocatore che in Serie B è stato protagonista nella scorsa stagione e, infatti, ci sono club importanti come Cremonese e Palermo su di lui.

Nessuna delle due però ha tentato l’affondo decisivo, anche perché bisogna convincere Caso (che darebbe priorità ad un club di Serie A). Ma, adesso che Angelozzi ha dato il via libera alla cessione, sia il Palermo che la Cremonese potrebbero farsi avanti con più insistenza.

