Piuttosto che andare da loro, resto in panchina | Mazzarri, la sentenza è amarissima

La notizia ha lasciato senza parole il tecnico toscano. Era tutto fatto ma la scelta del giocatore è stata determinante: obiettivo rimandato.

C’è grande fermento per questi ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato in quanto molte sono le squadre che stanno stupendo tutti soprattutto per un mercato in entrata davvero notevole e prolifico.

Tra queste società è giusto menzionare il Napoli di Aurelio De Laurentiis che, fino ad ora ha messo a segno ben quattro colpi. Mazzarri, infatti, vede la sua rosa arricchita da Pasquale Mazzocchi, Hamed Traorè, Cyril Ngonge e Leander Dendoncker.

Si parla incessantemente della volontà del presidente di regalare un quinto e ultimo colpo per rinvigorire la difesa che ad oggi risulta ancora orfana di Natan fuori per infortunio. Molti sono i nomi che, nelle ultime settimane sembrano essere al centro degli interessi degli azzurri come Nehuen Perez dell’Udinese.

Sfumato il sogno di portare in azzurro Dragusin che ha scelto sin da subito il trasferimento in Premier League al Tottenham, il presidente dei partenopei vuole regalare un ultimo colpo al tecnico toscano al fine di agguantare il quarto posto in classifica e garantire la Champions anche nella prossima stagione.

La testa proiettata al futuro

Sebbene siamo al giro di boa di questo campionato, c’è chi inizia già a pensare al prossimo anno in maniera più attenta e meticolosa. Se Mazzarri dovesse restare fino a giugno senza rinnovare il suo contratto, sarà ben lieto di lasciare un ennesimo bel ricordo nel capoluogo campano come già accaduto dieci anni fa.

Molti sono i nomi dei probabili tecnici che potranno sedere in futuro sulla panchina del Napoli. Si parla incessantemente di Francesco Farioli, Eusebio Di Francesco e Roberto De Zerbi. Ma in realtà, sebbene il discorso panchina sia un qualcosa da poter analizzare nelle prossime settimane, c’è chi ad oggi, tra i tesserati azzurri, sembrerebbe aver rifiutato un trasferimento in un’altra squadra di Serie A.

Ostigard rifiuta Udine

Il motivo sarebbe quello di restare in azzurro o trasferirsi altrove. Infatti, secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, il difensore norvegese Leo Ostigard, non accetterebbe di buon grado di andare all’Udinese per liberare uno slot per Perez ma preferirebbe ritornare al Genoa di Alberto Gilardino.

Qualora invece il giocatore non dovesse essere ceduto in Liguria, resterebbe tranquillamente in azzurro con la speranza di potersi giocare tutte le chanches con i compagni di reparto, attualmente visti come più pronti di lui.