Palermo, il colpo che vale la promozione | Volano nella capitale per portarlo a casa

Il mercato di gennaio sta per concludersi e il Palermo sta per mettere le mani su un talento per centrare la promozione. Il calciatore potrebbe alzare l’asticella per questo girone di ritorno, consentendo ai rosanero di prendersi le prime posizioni della classe.

I campionati sono lunghi e pieni di ostacoli. Riuscire ad ottenere grossi successi nello spazio di un’intera stagione calcistica è qualcosa di molto complicato. Le squadre che competono per i massimi livelli devono mantenere elevato il livello delle prestazioni dall’inizio alla fine.

Non si tratta certamente di qualcosa di semplice. Per ottenere risultati, infatti, le società devono programmare in maniera ottimale tenendo presenti i vincoli finanziari che limitano il raggio d’azione. Tutto questo deve portare alla creazione di un gruppo in grado di ottenere i successi desiderati.

Gli obiettivi, poi, non sono uguali per tutti. C’è chi cerca di centrare la salvezza, chi invece cerca di insidiare la zona di qualificazione alle coppe europee, oppure chi cerca la promozione in una serie maggiore. La Serie B quest’anno sta regalando moltissime emozioni e colpi di scena.

In cima alla classe si trova il Parma, la squadra che sembra più attrezzata di tutte per la promozione diretta. Dietro, nel giro di tre punti si trovano Como, Cremonese, Venezia, Cittadella e Palermo. Proprio i rosanero ora hanno deciso di puntare su un nuovo giocatore.

Il Palermo sulle tracce del talento

Per la squadra siciliana, questo campionato sta offrendo molte opportunità, con qualche rimpianto per i punti lasciati per strada. Arrivare tra le prime due posizioni sembra difficile considerando le concorrenti dirette, ma non impossibile.

Per questo motivo la dirigenza del Palermo si è mossa per mettere le mani su un giovane talento in forza al Paris Saint Germain: il suo nome è Cher Ndour.

Dal Benfica al Paris Saint Germain: ecco l’obiettivo

Classe 2004, nato a Bergamo, nel 2020 è stato acquistato dal Benfica che lo ha strappato dall’Atalanta. Ora il giovane italiano è sotto contratto col PSG, ma la squadra francese vorrebbe garantire un minutaggio più importante al calciatore. Per questo motivo sono molte le squadre che si sono attivate per offrire la propria disponibilità al prestito.

La dirigenza dei rosanero si recherà dunque nella capitale francese per cercare di concludere questo accordo. Si tratta in ogni caso di una pista che potrebbe diventare complicata a causa delle contendenti: anche la Sampdoria e il Cagliari sembrano essere molto interessate al suo prestito.