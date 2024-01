Serie B, il programma dei playoff e playout: ecco le date ufficiali

Fra i temi discussi in Assemblea dalla Lega B, c’è stato anche quello dei playoff e dei playout. Il regolamento è confermato, mentre il programma è anticipato rispetto all’anno scorso, per il rispetto del vincolo del 3 giugno del rilascio dei convocati nelle rispettive Nazionali.

I PLAYOFF

I playoff partiranno il 17 maggio 2024, con la sfida fra la sesta e la settima classificata; il giorno dopo, invece, toccherà alla quinta contro l’ottava. In entrambi i casi si tratterà di gare secche (e alle squadre di casa basterà il pareggio per passare).

Le semifinali, stavolta fra andata e ritorno, si giocheranno il 20 e il 24 maggio (la prima vincitrice del primo turno contro la terza di Serie B) e il 21 e il 25 maggio (la seconda vincitrice del primo turno contro la quarta di Serie B).

Le finali, infine, saranno giovedì 30 maggio e domenica 2 giugno (nove giorni prima rispetto alla stagione 2022/23).

TURNO PRELIMINARE (GARA UNICA)

Venerdì 17 maggio 2024 – (6a vs 7a)

Sabato 18 maggio 2024 – (5a vs 8a)

SEMIFINALI (ANDATA E RITORNO)

Lunedì 20 maggio 2024 – (6a o 7a vs 3a) e venerdì 24 maggio 2024 – (3a vs 6a o 7a)

Martedì 21 maggio 2024 – (5a o 8a vs 4a) e sabato 25 maggio 2024 – (4a vs 5a o 8a)

FINALE (ANDATA E RITORNO)

Giovedì 30 maggio 2024 e domenica 2 giugno 2024

I PLAYOUT

I playout, in cui si sfideranno la sedicesima e la diciassettesima di Serie B per ottenere la salvezza, si giocheranno giovedì 16 maggio e giovedì 23 maggio.