GdS – “Palermo, affari giusti e l’esempio di Jannik Sinner”

“Se nel mercato invernale prendi Ranocchia, Diakité e (molto probabilmente) Verde, vuol dire che vuoi provare ancora a prenderti la promozione diretta“. Inizia così l’analisi di Luigi Butera, che sulle pagine del Giornale di Sicilia commenta il calciomercato del Palermo, facendo un parallelismo con l’impresa di Jannik Sinner agli Australian Open.

Eugenio Corini prende e porta a casa giocatori che alzano il livello qualitativo. Ranocchia ha dato un assaggio di quello che può fare a Catanzaro, Diakité a Terni ha sempre fatto bene, Verde – se arriva come sembra – può offrire ancora più imprevedibilità all’attacco. Affari giusti, a patto che non si crei confusione nello spogliatoio.

L’esempio da seguire può essere il nuovo mito italiano, quel Sinner che ha mandato in estasi l’intera nazionale vincendo il primo Slam della sua carriera dopo aver battuto in rimonta Medvedev. Il Palermo deve fare come Sinner: non mollare mai e giocare alla morte fino all’ultimo secondo di questo campionato.

