Vengo per vincere, sono il nuovo Dybala | De Rossi riceve un regalo pazzesco: manca solo la firma

La società giallorossa accontenta le volontà del tecnico. Approda nella Capitale un vero top player che porterà la squadra al successo.

Il tecnico Daniele De Rossi è ormai giunto alla sua seconda partita in campionato da tecnico della Roma portando con sé grinta, determinazione e grandi emozioni dovute ad un passato in cui è stato capitano della squadra giallorossa dopo il ritiro di Francesco Totti.

L’ex centrocampista beniamino della tifoseria, è subentrato al portoghese Josè Mourinho che, sembrava addirittura essere in procinto di poter continuare il suo contratto con la Roma anche dopo la scadenza di giugno.

La società, dopo l’ultima sconfitta rifilata contro il Milan per 3-1, ha ritenuto opportuno sollevare dall’incarico l’ex allenatore per dare spazio alla grinta e alla voglia di rivincita di De Rossi dopo l’esperienza alla SPAL.

Quest’ultimo, da sempre osannato dalla tifoseria, ancora oggi è molto apprezzato nonostante per lui si pensa possano esserci solo i presupposti per traghettare la squadra fino a giugno. La stessa situazione è a pochi chilometri di distanza.

Roma e Napoli mai così vicine

Precisamente a Napoli dove il presidente Aurelio De Laurentiis, dopo aver esonerato Rudi Garcia, ha affidato la panchina a Walter Mazzarri che con grandissime probabilità, a maggio saluterà i partenopei per l’ennesima volta per dare spazio ad un nuovo ciclo.

Sia la Roma che il Napoli quindi, si ritrovano dinanzi ad un’annata piuttosto deficitaria in cui le Coppe e le prestazioni in Serie A, non sembrerebbero essere all’altezza di due piazze così importanti e blasonate come le loro.

Baldanzi vicino ai giallorossi

Il tecnico dei giallorossi, però, può contare finalmente sul rientro in gruppo dell’attaccante argentino Paulo Dybala che, ha smaltito il suo infortunio e adesso è pronto a tornare a fianco di Romelu Lukaku e provare a garantire assist e giocate importanti per continuare il filone positivo di vittoria in campionato. De Rossi, però, è molto attento anche per quanto riguarda il calciomercato. Infatti, spera che possa concretizzarsi l’arrivo di qualche calciatore importante che già milita in Serie A.

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, il profilo ideale è quello di Tommaso Baldanzi dell’Empoli. Sia con Andreazzoli che con il nuovo tecnico Nicola, il trequartista dei toscani non sembra essere in cima alle preferenze. L’allenatore della Roma, però, potrebbe valorizzarlo e magari provare un tridente d’attacco inedito. Ancor prima di procedere con l’acquisto, però, la società deve cedere qualche giocatore per sfoltire un po’ la rosa.