Cassano: “Serie B, livello modesto. Per me si va avanti solo giocando”

Antonio Cassano è stato intervistato per il Secolo XIX e ha commentato il livello attuale del campionato di Serie B. L’ex attaccante si è anche soffermato sulle possibili soluzioni per la crisi della Sampdoria, reduce dal pareggio ottenuto al “Ferraris” contro il Palermo.

“Il livello della B è modesto. Tante squadre si basano sulla fisicità e sull’aggressività, un calcio che a me piace zero. Per me si va avanti solo giocando“, ha detto Cassano. L’ex calciatore nato a Bari ha poi aggiunto: “Come può la Samp uscire da questa situazione? Non è facile, la situazione è delicata. Sicuramente con i gol, ci deve essere chi li fa, altrimenti non vai da nessuna parte.”

Una delle possibili soluzioni, per Cassano, è Massimo Coda: “Con il Palermo è tornato al gol, mi ha fatto piacere. Massimo è un bomber di categoria, che conosce le insidie della B. Lui è uno di quelli che può tirare il gruppo”.





