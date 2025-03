GdS – “Palermo, maledizione portieri: gli errori iniziano a costare cari”

“Sulla prestazione di Audero non può non incidere quel passaggio sbagliato che dopo meno di un minuto ha permesso a Coda di sbloccare il match”, scrive il Giornale di Sicilia.

Il quotidiano spiega come Audero abbia aumentato la qualità in porta, nonostante l’errore che ha concesso il gol alla Samp. Errori che, però, non sono un unicum nella stagione del Palermo: anche Desplanches e Sirigu hanno avuto delle defaillance che sono costate punti in classifica.

“Tre volte il primo e una il secondo, e in tutte le occasioni il Palermo ha perso“, si legge. Desplanches ha sbagliato contro Carrarese, Sassuolo e Pisa; Sirigu contro la Reggiana.