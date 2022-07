MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Con ogni probabilità, il Catania si allenerà a Nesima. A renderlo noto è l’assessore allo Sport di Catania Sergio Parisi, che in un’intervista a La Sicilia ha sottolineato come l’ad del neonato club etneo Vincenzo Grella abbia espresso il suo gradimento per la struttura.

“Il sopralluogo è stato più che positivo – afferma Parisi -. Vincenzo Grella ha valutato e valuterà l’opportunità di fare del campo comunale di Nesima l’impianto per gli allenamenti settimanali del Catania. E’ rimasto molto contento, ha notato gli interventi realizzati alla struttura e il manto sintetico di ultima generazione. Con ogni probabilità arriveremo a un accordo”.

“Grella non mi ha nascosto la sua soddisfazione. Ci consegneranno il campo fra una decina di giorni, ma posso confermare che è tutto pronto, attendiamo solo il gradimento finale del club”.