Catania, De Paoli: “C’è ancora molto da fare, ma il gruppo è unito”

“Cerco di mettere in pratica nel migliore dei modi quello che mi chiede il mister. Per me va bene tutto”. Si mette totalmente a disposizione Andrea De Paoli, intervistato da Globus television sulla sua esperienza al Catania.

L’attaccante ha espresso le sue impressioni sulla squadra e sul futuro. “Questo gruppo è composto da ragazzi predisposti al lavoro. C’è ancora molto da fare ma penso che ci siano i presupposti per vivere un discreto finale di stagione, incrociando le dita anche con un pò di fortuna”.

“Dal mio arrivo abbiamo raccolto sempre risultati positivi. Le soddisfazioni personali sono importanti ma il risultato della squadra è quello che conta. Crediamo di poter fare bene”, dice il rossazzurro.