Ceccaroni a Repubblica: “Era vitale ripartire. Che coppia Brunori – Pohjanpalo”

“Era fondamentale ripartire dopo la brutta sconfitta con la Cremonese. Avevamo perso in un colpo solo il frutto del lavoro degli ultimi due mesi”.

Lo riconosce Pietro Ceccaroni, intervistato nell’edizione odierna di Repubblica sul Palermo. Tra i temi toccati, le rimonte subite. “Sicuramente qualcosa che non va c’è, non lo nascondiamo. Non è facile dire il perché, ci capita in partite e momenti differenti”.

Infine, l’apporto del duo Brunori – Pohjanpalo e la delusione dei tifosi. “Con un attacco così facciamo invidia a tutte le squadre di B, lo dimostrano i numeri. I tifosi vengono allo stadio e devono esprimere il loro giudizio. A noi tocca il compito di portarli dalla nostra parte”.