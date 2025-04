Audero: “Siamo attendisti, dobbiamo avere consapevolezza della nostra forza”

“Il Palermo è una squadra forte, forse c’è poca consapevolezza di quanto la squadra può fare“. Lo ha detto Emil Audero, intervistato dal Corriere dello Sport sul suo periodo a Palermo e sulla stagione.

“Siamo un po’ troppo attendisti – ha detto -, dobbiamo avere la “sana” presunzione di dimostrare il nostro valore. Ricordando che in B regna sempre l’equilibrio, in un attimo siamo passati da fuori dai playoff al 7° posto”.

“L’essere visto come un esempio da seguire è un riconoscimento che mi gratifica. Eleva anche le mie responsabilità ma è uno stimolo forte che devi saper trasmettere. Uno dei motivi per cui mi trovo bene nel Palermo è la considerazione dell’ambiente cui do molta importanza”, conclude.