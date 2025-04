Catania – Crotone, giovane tifoso fermato: scatta il daspo

Durante la partita tra Catania e Crotone del 23 marzo, terminata 0 – 0, si è verificato uno spiacevole episodio che ha coinvolto un giovane tifoso catanese. Un ragazzo di 20 anni è stato segnalato alle autorità per aver portato con sé un oggetto non consentito all’interno dello stadio.

Il giovane ha cercato di entrare nell’impianto senza farsi notare dallo steward addetto ai controlli, ma è stato subito fermato dagli agenti della Questura di Catania, che hanno visto un comportamento sospetto. Dopo un controllo, è stato trovato con un petardo, poi recuperato e rimosso in sicurezza dagli agenti.

Inoltre, il ragazzo è stato multato con il daspo e per un anno non potrà accedere agli stadi né assistere a manifestazioni sportive in Italia e in Europa.





