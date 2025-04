Liverani: “Contatti con qualche squadra di Serie B, ma voglio giocare per vincere”

Fabio Liverani si presenta. Il nuovo allenatore della Ternana è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato del perché ha scelto di tornare in Serie C, ammettendo di aver ricevuto proposte da altre società in categorie diverse.

“Ho avuto la fortuna di fare una buona carriera da calciatore e ora sto costruendo un percorso anche come allenatore. Nelle mie scelte professionali ho sempre seguito un criterio: andare dove sentivo di poter trovare passione, entusiasmo. In questo periodo ho avuto qualche proposta, ma per me deve scattare qualcosa a livello emotivo”, afferma.

“È naturale che una squadra come la Ternana, che oggi ha l’ambizione di giocare per vincere, rappresenti un’attrattiva maggiore – continua Liverani – . Preferisco di gran lunga lottare per obiettivi importanti piuttosto che per la salvezza. Questo per dire che c’erano anche possibilità in Serie B, ma la mia inclinazione è chiara: voglio lavorare in un contesto dove si punta a vincere“.





