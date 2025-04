Novellino: “È il Catania che deve temere l’Avellino. Non mi aspetto una bella partita”

Il Catania non vuole fermarsi. La squadra di Toscano è reduce dalla grande vittoria nel derby contro il Trapani, è imbattuta da otto turni e domenica affronta la capolista Avellino con rinnovate ambizioni. Gli uomini di Biancolino vengono da una striscia di sette vittorie di fila e non vogliono rallentare.

Walter Novellino, ex allenatore di entrambe le squadre, è stato intervistato per “Il Mattino” e ha parlato del big match: “L’Avellino non deve farsi assolutamente distrarre, è il Catania a dover temere la squadra di Biancolino. Non mi aspetto una partita bella, ma tirata e decisa dagli episodi”.

Intanto, in vista della partita, è stata vietata la vendita dei tagliandi per i residenti nella provincia di Avellino. Il prefetto della provincia di Catania ha disposto la misura di sicurezza applicando il divieto a tutti i settori dello stadio, così da evitare eventuali situazioni di tensione e garantire il regolare svolgimento dell’incontro.





LEGGI ANCHE

PALERMO, TROPPI BLACKOUT