Palermo, Brunori miglior giocatore per il terzo mese consecutivo

Matteo Brunori è stato scelto dai tifosi come miglior giocatore del mese di marzo. Si tratta del terzo riconoscimento consecutivo per il capitano rosanero che, inoltre, è stato elogiato dalla Lega Serie B per la splendida prestazione offerta nella vittoria contro la Salernitana.

Nel mese di marzo, Brunori ha segnato due gol in tre partite. Il numero 9 ha trasformato il rigore che ha portato il Palermo sul 2 a 0 momentaneo contro la Cremonese e ha siglato una vera perla che ha deciso l’ultimo match dei rosanero, vinto in trasferta a Salerno, in cui Brunori ha anche fornito l’assist per il gol di Pohjanpalo.

Il capitano continua così il suo straordinario momento di forma. Dopo un inizio di stagione difficile, Brunori sta trovando continuità, con sei gol segnati dal mese di gennaio a oggi. Il secondo miglior marcatore della storia del Palermo è oramai diventato un giocatore imprescindibile per i rosa nella corsa ai playoff.





