Salernitana, Valentini: “Il Palermo non ci ha presi a pallonate. Pohjanpalo? Non sarebbe venuto da noi…”

La Salernitana vive un periodo complicatissimo. I granata, reduci dalla sconfitta casalinga contro il Palermo, occupano momentaneamente la penultima posizione in classifica e distano quattro punti dalla salvezza. A parlare del momento di forma dei campani è il d.s. Valentini che ha commentato, tra le altre cose, il match contro i rosanero.

“Il Palermo è una squadra molto forte che però non ci ha presi a pallonate – ha affermato -. Ovviamente non sono soddisfatto di come vanno le cose, perché questa squadra poteva certamente avere più punti, per le prestazioni fatte. Abbiamo fatto dei ragionamenti e abbiamo optato per non cambiare l’allenatore; cambiarlo non avrebbe portato benefici, anzi”.

Valentini ha parlato anche del mercato di gennaio della Salernitana e dell’attaccante rosanero Pohjanpalo. “Penso che abbiamo preso due dei migliori attaccanti nel panorama cadetto. Pohjanpalo non sarebbe venuto alla Salernitana in zona salvezza, bensì sarebbe andato solo al Palermo, per lasciare la A”.





“L’operazione sarebbe costata di cartellino 5 milioni, più 2,5 milioni di stipendio al calciatore per tre anni, per un totale di 20 milioni. Non credo che nessuna squadra di B, tranne il Palermo, potesse fare un’operazione del genere. I numeri sono incontrovertibili”, ha concluso.

