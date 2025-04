Palermo, quanto costano gli agenti dei calciatori: ecco le cifre ufficiali

Il Palermo è tra le società che spendono di più in commissioni per gli agenti dei calciatori, ma in Serie B non rientra nemmeno tra le prime cinque. La FIGC ha pubblicato i dati ufficiali relativi ai compensi versati ai procuratori sportivi nel 2024, dai quali emerge che il club rosanero ha speso complessivamente 2,3 milioni di euro.

La cifra fa riferimento a tutte le operazioni concluse tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024, includendo la sessione invernale di mercato, gestita da Leandro Rinaudo, quella estiva, sotto la guida di Morgan De Sanctis, e i rinnovi contrattuali che hanno previsto una commissione per gli agenti coinvolti.

Nel dettaglio, il Palermo ha speso esattamente 2.315.937,36 euro, registrando un aumento di circa 660 mila euro rispetto all’anno precedente. In questa classifica, il club occupa la settima posizione.





In testa c’è la Sampdoria con oltre 5 milioni di euro versati agli agenti, seguita da due retrocesse dalla Serie A: il Sassuolo e la Salernitana, entrambe con una spesa superiore ai 4,3 milioni. Curioso il caso della Juve Stabia, che nel 2024 non ha versato nemmeno un euro in commissioni.

Dati 2024

SAMPDORIA € 5.059.700,00 SASSUOLO € 4.355.970,60 SALERNITANA € 4.330.314,21 SPEZIA € 3.809.178,85 FROSINONE € 3.263.290,00 CREMONESE € 3.124.005,64 PALERMO € 2.315.937,36 PISA € 1.721.373,41 COSENZA € 1.156.457,79 MODENA € 1.109.561,08 REGGIANA € 724.151,50 BARI € 568.518,44 CATANZARO € 535.429,94 CESENA € 513.453,42 BRESCIA € 255.954,06 MANTOVA € 180.551,76 CITTADELLA € 143.846,50 SUDTIROL € 374.227,00 CARRARESE € 60.098,36 JUVE STABIA € 0

Dati 2023

PARMA € 6.033.769,50 SPEZIA € 5.525.946,25 CREMONESE € 4.095.315,10 SAMPDORIA € 2.805.949,49 VENEZIA € 2.736.386,41 PALERMO € 1.655.683,18 COMO € 1.509.420,88 PISA € 1.171.892,77 MODENA € 987.722,60 BARI € 820.911,65 TERNANA € 799.090,00 ASCOLI € 611.624,37 REGGIANA € 431.887,50 BRESCIA € 416.635,08 COSENZA € 359.702,60 SUDTIROL € 282.280,00 CATANZARO € 271.954,00 FERALPISALÒ € 268.059,44 CITTADELLA € 137.238,40 LECCO € 14.640,00

