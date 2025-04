Serie D, playoff ancora a portata di mano per la Nissa. Maltese: “Continuiamo a crederci”

Il campionato di Serie D girone I viaggia verso la fine e la Nissa continua ad essere una delle rivelazioni di questa stagione. Da neopromossa ha ottenuto la salvezza in largo anticipo e continua a lottare per un posto play off attualmente distante 4 punti. Uno dei protagonisti biancoscudati è stato l’esperto centrocampista Dario Maltese.

Siete a detta di tutti la rivelazione di questo girone…

“Stiamo davvero vivendo un’ottima stagione, ma il campionato non è ancora finito ed è giusto fare i bilanci solo alla fine. Sicuramente gli addetti ai lavori sanno che la Nissa ha una rosa di tutto rispetto, composta da giocatori importanti e lo abbiamo dimostrato”.





Nell’ultima gara un brusco stop sul campo del Ragusa…

“Sapevamo che era una partita importante, per noi come per gli iblei, pur se con diversi obiettivi. Sicuramente dopo il mio gol dello 0-1 pensavamo che la partita si fosse messa in discesa, ma non è andata così. Abbiamo commesso qualche errore di troppo, subendo la loro rimonta e gol assolutamente evitabili. Però non è ancora finita…”.

Anche la Vibonese è incappata in una sconfitta, insomma la zona play off è ancora là…

“Eravamo reduci da sette risultati utili consecutivi. Inutile dire che ci vogliamo credere fino alla fine, nonostante la sconfitta di Ragusa”.

Domenica tra le vostre mura arriva un Acireale affamato di punti salvezza…

“Indubbiamente i granata hanno una rosa di tutto rispetto e non meritano questa posizione in classifica. Conosco parecchi ragazzi della loro squadra, sono certo che sarà una gara difficile. Loro cercano la salvezza, ma noi ci giochiamo l’accesso ai play off che sarebbe un grande prestigio per una neopromossa come noi. Sarà una bella partita, lottata duello su duello. Noi siamo vivi!”.

