Juve Stabia, il presidente Langella: “Decisioni arbitrali? Subiti dei torti anche a Palermo”

Parla Andrea Langella. Il presidente della Juve Stabia ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TMW, durante la quale ha contestato i numerosi punti persi a causa delle decisioni arbitrali. Il patron delle “vespe” ha anche espresso il suo disappunto riguardo ad alcune scelte dell’arbitro nella sfida di inizio anno persa contro il Palermo.

“Ancora oggi rivedo le partite con Catanzaro, Pisa e Sassuolo, ma abbiamo subito dei torti anche a Palermo. Ce ne sono capitate di cotte e di crude, non so se parlare di mancanza d’attenzione o di rispetto visto che siamo a cospetto di cose eclatanti che ci hanno tolto minimo 5-6 punti che potevano fare la differenza. Ex arbitri hanno giudicato quelle gare in modo strano”, afferma.

“Parliamo di professionisti, ma anche di uomini. Ma oggi abbiamo bisogno di qualche strumento in più per garantire l’equità, il VAR non è proprio il massimo del massimo – ha continuato Langella -. L’ho detto sempre in Lega e in Federazione: spero che l’anno prossimo si attiveranno in questo senso. In 32 giornate non abbiamo mai avuto un rigore a favore, mi sembra un qualcosa di anomalo”.





LEGGI ANCHE

IL PALERMO DEI VECCHI VIZI

PALERMO, QUANTO COSTANO GLI AGENTI