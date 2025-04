Trapani, vicino il ritorno di Mussi: ‘promozione’ per Pavone

Il Trapani si prepara a un nuovo scossone. Sembrerebbe infatti vicino il ritorno del direttore sportivo Andrea Mussi, protagonista della straordinaria ascesa dei granata dalla Serie D alla Serie C, ma esonerato dal presidente Antonini durante questa travagliata stagione. Se concretizzasse l’arrivo di Mussi, Andrea Pavone verrebbe “promosso” a direttore generale.

Il rapporto tra Antonini e Mussi non è dei migliori. Solo poche settimane fa, il presidente del Trapani aveva criticato le scelte del calciomercato estivo dell’ex direttore sportivo, riconoscendo l’errore di non riconfermare giocatori come Balla, Kragl, Acquadro, Palermo, Convitto, Pino, Marigosu, Bolcano e Cocco. Secondo il numero uno granata, questi calciatori avrebbero potuto essere fondamentali per la stagione in corso.

Dopo l’esonero di Torrente e il ritorno di Salvatore Aronica in panchina, i tifosi trapanesi si preparano a un nuovo colpo di scena in una stagione già segnata da sei sconfitte consecutive e dalla pesantissima sconfitta nel derby casalingo contro il Catania.





