Trapani, Antonini: “Mai avrei dovuto assecondare Mussi e le sue folli teorie”

Valerio Antonini, presidente del Trapani, è tornato a esprimersi su X in merito alla situazione della squadra, reduce da quattro sconfitte di fila. Il patron ha criticato le scelte estive dell’ex direttore sportivo, Andrea Mussi, che a suo dire l’avrebbe persuaso a rivoluzionare la squadra che aveva dominato il campionato di Serie D.

Antonini ha riconosciuto di aver fatto un errore a non confermare quei giocatori. Il patron ha spiegato che la loro passione e la voglia di fare bene avrebbero potuto essere molto utili, sopratutto in questo periodo. Antonini ha poi ammesso di aver ascoltato erroneamente Mussi, sottolineando come vorrebbe riportare a Trapani quei giocatori il prossimo anno, visto che continuano a scrivergli e a dimostrargli affetto.

“Balla, Kragl, Acquadro, Palermo Convitto, Pino, Marigosu e Bolcano. Anche Andrea Cocco se avesse continuato a giocare. Uomo straordinario e dai valori incredibili. Come tutti i ragazzi nominati. Mai avrei dovuto assecondare Mussi e le sue folli teorie. Avrei dovuto confermare questi ragazzi anche solo per la voglia, la passione e lo spirito con cui avevano partecipato alla cavalcata trionfale dello scorso campionato. Mea Culpa , mea grandissima culpa. Mi assumo la responsabilità. Chissà che l’anno prossimo li riporto tutti. In fondo loro hanno amato ed onorato la maglia fino in fondo ed ancora oggi mi chiamano e mi scrivono con affetto. E io per loro lascerò sempre la porta aperta. Vi voglio bene ragazzi”.





