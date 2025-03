Trapani, Torrente confermato. Pavone: “Ha chiesto tempo”

Giuseppe Pavone, direttore sportivo del Trapani, ha rilasciato un’intervista a “Il Giornale di Sicilia” di fatto ha confermato la permanenza di Vincenzo Torrente sulla panchina granata. Il tecnico aveva valutato le dimissioni dopo la quarta sconfitta di fila.

“Ho parlato personalmente con Torrente, che mi ha detto che se la sente di andare avanti e che vorrebbe più tempo per cercare di soddisfare i bisogni dei tifosi e della società. Noi abbiamo acconsentito a questa sua richiesta decidendo di confermarlo. È un modo anche per togliere alibi a chiunque e giocarci le nostre carte fino alla fine. È evidente che i primi ad essere dispiaciuti di questa situazione siamo noi della società, siamo delusi, arrabbiati”, afferma Pavone.

Il direttore sportivo ha parlato anche della stagione finora deludente del Trapani: “Non pensavamo di trovarci in questa posizione di classifica a questo punto del campionato. Chi vince fa la storia mentre chi perde fa tante storie, ebbene noi abbiamo perso quattro partite consecutive, come nessuno ha fatto quest’anno in Serie C ed è chiaro che non ci adattiamo alla realtà”.





